Maden ocağında göçük tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maden ocağında göçük tatbikatı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Saha Tatbikatı çerçevesinde maden ocağında göçük tatbikatı yapıldı.

TAMP Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Saha Tatbikatı, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy'deki bir maden ocağında gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde senaryo gereği maden ocağında göçük oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve tahliye ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Tatbikat gereği ekipler, maden ocağında yaralıların bulunduğu alana inerek müdahalede bulundu. Yaralı madencilerin daha sonra tahliyesi gerçekleştirilerek, müdahaleleri yapılıp, ambulanslarla hastanelere sevkleri yapıldı. ​​​​​​​​​​​​​​Tatbikatta acil müdahale ünitesi kurulumu, yarlıların maden ocağından tahliyesi, ekiplerin kurtardığı yaralılara medikal müdahalesi, sağlık olay yeri yönetimi, triaj ve yaralı sevkleri konuları ele alındı. Tatbikat, başarıyla sona erdi.

Maden ocağında göçük tatbikatı

Maden ocağında göçük tatbikatı

Maden ocağında göçük tatbikatı

Maden ocağında göçük tatbikatı

Maden ocağında göçük tatbikatı

Maden ocağında göçük tatbikatı

Son Haberler
Lampard, düşme hattındaki takıma CV yolladı
Lampard, düşme hattındaki takıma CV yolladı
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
Konya Derbent'te yol kenarında çuvalar dolusu silah parçaları bulundu! Cumhuriyet savcısı harekete geçti
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
AFAD afet bilinci eğitimi verdi
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?