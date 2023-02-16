Madenciler ve AFAD görevlileri enkaz üstünde kavga etti. Kavganın gerekçesi 'Yok artık' dedirtti

Deprem bölgesinde bir enkaz üzerinde kurtarma ekipleri arasında çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Kavganın Madenciler ve AFAD görevlileri arasında yaşandığı kaydedildi.

Kavga sebebinin ise madencilerin saatlerce uğraşıp enkazdan çıkardığı kişiyi, sağlık görevlileri çağırıldığı anda AFAD görevlilerinin kameraları çağırarak UMKE'ye kendilerinin taşımak istediklerini söylemesi olduğu iddia edildi.

Deprem bölgesinde her ülkeden gelen yardım ekiplerinin yanı sıra madenciler de canla başla çalışıyor. Hatta çok sayıda canımızı da onlar kurtardı. Fakat depremin ilk gününden beri AFAD ile ilgili, diğer ekiplerin kurtardığı canlar enkazdan çıkarıldığı an kameraları çağırıp, hastayı ambulansa kendilerinin taşımak istedikleri iddia edilmişti. Madenciler ve AFAD görevlileri arasında çıkan kavganın sebebinin de bu olduğu iddia edildi.



