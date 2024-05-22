Madende patlama meydana geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Madende patlama meydana geldi
Kırgızistan'ın Batken ilçesine bağlı Sülüktü (Sulyukta) bölgesindeki kömür madeninde dün şiddetli bir gaz patlaması meydana geldi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dün yapılan bir açıklamada Raimberdiev adlı madende gaz patlaması yaşandığı ve can kaybı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamadan hemen sonra dağ kurtarma ekiplerinin madene gönderildiği belirtilen açıklamada olay yerine gelen ekiplerin 45 yaşındaki bir madenciyi sağ olarak kurtardığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin yoğun gayretlerine rağmen madendeki diğer işçilere ulaşılamadı.

Ekipler tarafından kurtarılan 45 yaşındaki madencinin durumunun stabil olduğu belirtildi.

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