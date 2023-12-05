Madene silahlı saldırı: 9 ölü 15 yaralı. Kapıyı havaya uçurarak içeriye girdiler

Peru'da altın madenine patlayıcı kullanarak giren silahlı saldırganlar, 9 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı. 4 kişiyi rehin alan saldırganlar gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Madene silahlı saldırı: 9 ölü 15 yaralı. Kapıyı havaya uçurarak içeriye girdiler

Cumhuriyet'in haberuine göre, Peru’nun Pataz eyaletindeki bir madene silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar maden kapısını patlayıcılarla havaya uçurarak içeriye girdi ve 9 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı. Madenin sahibi şirket, “Bu, muhtelif bir olay” açıklamasında bulundu.

Peru İçişleri Bakanlığı, saldırganların Poderosa şirketine ait madene baskın düzenlediklerini ve 4 kişiyi rehin aldıklarını belirtti. Güvenlik güçleri madendeki durumu kontrol altına aldı ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık, saldırganların “Şirketin iç güvenlik personeliyle çatıştıklarını” aktardı.

Maden şirketi ise, “Bu, muhtelif bir olay. Olanlar, bölgedeki güvenlik koşullarının giderek zayıflamasının bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Derneği ise saldırıyı kınayarak, hükümeti yasadışı madencilerin kurtarılmış bölgeler kurmak ve yerel nüfusu şiddet yoluyla boyun eğdirmek istediği bölgede düzeni yeniden tesis etmek için önlem almaya çağırdı.

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