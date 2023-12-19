Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 100 milyon adet basılan 5 TL değerindeki madeni paraların üzerinde yer alan Atatürk görseli tepki çekti.

“Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ" 31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı paraların arka yüz deseninde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Ön yüz deseninde ise Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede byazısı yer aldı.

Paranın dolaşıma girmesiyle birlikte, Atatürk'ün rölyefi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çok sayıda vatandaş, yeni madeni 5 liranın üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk'e benzemediğini belirterek tepki gösterdi.

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