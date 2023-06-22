Madımak Katliamı anmasına kaymakamlık engeli

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gazi Şehitleri Cemevi, Alevi Kültür Derneği Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi ile PSAKD Karayolları Cemevi ve Habibler Cemevi, Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 vatandaşı anma töreni planladı.

Sultangazi Kaymakamlığı, ilçe emniyetinin talebi üzerine "Grup Yorum’un konser verebileceği" gerekçesi ile anma törenini iptal etti.

Kaymakamlığın kararı sonrasında Alevi kurumlarının yasak kararına karşı yarın PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi’nde basın açıklaması gerçekleştireceği öğrenildi.

"GRUP YORUM'UN SAHNE ALABİLECEĞİ ŞEKLİNDE TEYİTE MUHTAÇ BİLGİLER ELDE EDİLMİŞTİR"

KRT'den İlknur Karadeniz'in haberine göre; çok sayıda sanatçının katılacağı anma için emniyet ve kaymakamlığa yapılan izin başvurusuna olumsuz yanıt gelmesinin yanı sıra, hafta sonu ilçe genelinde tüm etkinlik ve basın açıklamalarına da yasak kararı getirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaymakamlığa gönderilen yazıda etkinliğin yasaklanması istenilerek, "Her ne kadar anma etkinliği olarak izin istense de etkinlik içerisinde sanatçıların ve müzik gruplarının sahne alması etkinliğin sözlü, müzikli konser havasına dönüşerek anma etkinliğinin amacını aşan bir programa dönüşeceği değerlendirilmiş... etkinlikte DHKP-C silahlı terör örgütü yapılanlamalarından olan Grup Yorum'un sahne alabileceği şeklinde teyite muhtaç bilgiler elde edilmiştir. İlçemizde huzur ve güvenliğin yanısıra kamu güvenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla toplu olarak konser, toplantı, toplanma, miting, etkinlik ve basın açıklamasının 25 Haziran 2023 saat 23.59'a kadar yasaklanması uygun olacaktır” denildi.

Yasak kararına tepki gösteren Alevi kurumları, yarın saat 13.00'da PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi'nde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Anma töreninin yasaklanmasına ilişkin resmi yazışmalar şu şekilde: