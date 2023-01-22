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Madonna dergi çekimi için Meryem Ana kılığına girdi. Hıristiyanlıkla alay etmekle suçlandı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, kapak olduğu dergi çekimiyle eleştirilerin odağı olurken, "Bu solgun beyaz cadı neden Hıristiyanlığı rahat bırakamıyor?" şeklinde yorumlar aldı

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:49
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Madonna dergi çekimi için Meryem Ana kılığına girince büyük tepki topladı

Madonna dergi çekimi için Meryem Ana kılığına girdi. Hıristiyanlıkla alay etmekle suçlandı
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Her yaptığı işte sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi Hıriistiyan aleminin tepki çekti.

İKON SAYISINA KONUK OLDU

Kariyerinin 40. yılını kutlamak için "Celebration" adlı dünya turnesini duyuran şarkıcı, Vanity Fair dergisinin kapak yıldızı oldu. Derginin İtalyan, Fransız ve İspanyol versiyonlarının "İkon Sayısı"na konuk olan şarkıcının çekimi, bazı kesimleri rahatsız etti.

Moda sektörünün tanınan fotoğrafçıları Luigi ve Iango'ya poz veren Madonna, dergi için Meryem Ana kılığına girdi.

64 yaşındaki şarkıcı, Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu yeniden canlandırdı.

''MADONNA CEHENNEME GİDECEK''

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan çekim bazı kullanıcılardan tepki gördü. Yıldız, Hıristiyanlık ile alay etmekle suçlandı.

Fotoğraf çekimi hakkında yapılan yorumlar arasında "Madonna cehenneme gidecek", "Bu çok saygısızca" ve "Bu solgun beyaz cadı neden Hıristiyanlığı rahat bırakamıyor?" gibi ifadeler yer aldı.

 

 

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