Madonna dünya turnesine başlıyor. Ölümden dönmüştü

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" Madonna, Celebration (Kutlama) adını verdiği dünya turnesiyle yakında sahnelere dönüyor.
Amerikalı şarkıcı, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti.
Ölümden dönen sanatçı, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kaldı.
Sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaşarak, "Şimdi yükleniyor. Madonna Celebration Turnesi" diye yazan ünlü şarkıcı, hayranlarının turnenin başlaması yönündeki dileklerini içeren mesajları da sayfasında paylaştı.
Madonna, turnesine 14 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor. Ünlü şarkıcı, İngiltere'nin farklı şehirlerinde konserler verdikten sonra diğer Avrupa şehirlerine ve ardından ABD'ye giderek turnesini tamamlayacak.
OTEL ODASINDA BAYGIN BULUNDU
Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Haziran ayında meydana gelen olay sonrası ünlü şarkıcı bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.