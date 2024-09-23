Madonna Moda dünyasını salladı

Pop kraliçesi Madonna, Milano Moda Haftası'nda Dolce & Gabbana'nın bahar/yaz 2025 defilesine yaptığı etkileyici girişle göz kamaştırdı. 66 yaşındaki sanatçı, tüm vücudunu saran siyah dantel peçe ile podyuma çıkarak moda dünyasına bir kez daha damgasını vurdu. Peçesinin altında, diz seviyesine kadar yırtmaçlı, uyumlu bir elbise ve korse ile dikkat çekti.

Madonna'nın göz alıcı aksesuarları arasında, devasa elmaslarla süslenmiş Altın Alta Gioielleria kolyesi ve Bianco d’Istria taşından oyulmuş kafatasları bulunuyordu. Bu şık görünümünü, altın ve kristal taçla tamamlayarak adeta bir kraliçe gibi parladı.

Defilenin kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, Madonna'nın bu şıklığına teşekkür ederek, onu defile sonunda kucakladı ve onun onuruna bir afterparty düzenledi. Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımda, “Bize inandığın için teşekkür ederiz. Bugün elimizde bulunanların çoğu senin sayende!” ifadelerine yer verdiler.

Madonna'nın özel şovuna hayranlarından büyük ilgi geldi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, “İkonik podyum, ikonik ilham” ve “Madonna’nın altın çağı, sonsuz ve değerli bir ilham kaynağı” gibi ifadeler yer aldı.

Defile sonrası, Madonna peçesini kaldırarak şeffaf beyaz bir mini elbiseye, siyah korseye, yün stole ve ağ benzeri çoraplara dönüştü. Etkinliğe katılanlar arasında model Alton Mason, fotoğrafçı Mert Alas ve süpermodel Eva Herzigova gibi isimler bulunuyordu. Madonna’nın görünümü kadar, podyumdaki sunum da göz alıcıydı ve onun en ikonik stillerine selam durarak gözleri kamaştırdı. Irina Shayk gibi mankenler, sarı peruklar, koni sutyenler ve beyaz dantel elbiselerle sahneye çıktı.