Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra bu hafta başında yoğun bakıma alınmıştı. 64 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı yıldız, yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tedavisine evde devam ediliyor.

Ünlü sanatçı hastalanmadan önce, yaklaşan dünya turnesi için prova yapıyordu. 15 Temmuz’da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi.

Ancak Madonna'nın hastalanma sürecinde, gizli tuttuğu başka bir önemli müzik olayının içinde olduğu da öğrenildi. Buna göre "pop kraliçesi", arkadaşıyla bir işbirliğine hazırlanıyordu.

"KATY PERRY İLE STÜDYODAYDI"

Madonna'nın, otel odasında tepkisiz halde bulunmasından saatler önce Katy Perry ile şarkı kaydettiği öne sürüldü.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Madonna, Katy'ye uzun zamandır hayranlık duyuyor ve daha önce birlikte çalıştılar ama hiçbir zaman gerçekten bir şey ortaya koymayı başaramadılar. Madonna hem müziğinin hem de dünya turnesinin rakipsiz olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor. Şimdi her şey askıya alındı ama yoğun bakıma alınmadan sadece saatler önce Katy ile stüdyoda olması, kendini iyi hissetmemesine rağmen çalışmaya ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı "Holiday"in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu.