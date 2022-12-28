Ne Messi. Ne Ronaldo. Madrid için varsa yoksa Joao Felix

Teknik Direktör Diego Simeone ile yıldızı barışmayan ve beklediği sıçramayı da yapamayan Joao Felix, Atletico Madrid'de kalan son sayılı günlerini yaşıyor.

İspanyol ekibi, Felix'in takımdan ayrılmasına razı oldu ancak bu, AS'ta yer alan habere göre sadece kiralık gitmesiyle mümkün olacak. Haberde, Atletico Madrid'in satın alma opsiyonuna yer olmadan Portekizli yıldızın gitmesine izin vereceği detayı da verildi.

Öte yandan, Atletico Madrid cephesine ulaşan bir teklif olmaması da yönetimin canını sıkıyor.

Marca'da yer alan haberde, Madrid ekibinin Felix'in gidişine 100 milyon eurodan kapıyı açtığı ifade edilirken, kiralık olarak gitmesine en yakın kulüpler olarak ManU ve Arsenal gösterildi.

23 yaşındaki Felix, Atletico Madrid'e 123 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.