Maduro: Dünyanın en sağlam seçim sistemine sahibiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Maduro: Dünyanın en sağlam seçim sistemine sahibiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkesinin dünyanın en sağlam seçim sistemine sahip olduğunu iddia etti.

Karakas'ta bugün yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde uluslararası gözlemcilerle bir araya gelen Maduro, seçim sonuçlarının kazananı belirleyeceğini belirterek halkın tercihine saygı gösterilmesini istedi.

Maduro, seçim gözlemcisi olarak ülkeye gelmek isteyen eski 5 devlet başkanının girişine izin verilmemesi konusuna da değindi. "Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu konuda tek yetkilidir. Gözlemcileri davet etme yetkisi sadece CNE'ye aittir. Yasalara saygı gösterilmesini istiyoruz; hiçbir şey yasaların üzerinde olamaz" şeklinde konuştu.

Venezuela'nın tek taraflı yaptırımlar ve aşırı sağın yol açtığı şiddet gibi zorlukları geride bırakmayı başardığını vurgulayan Maduro, ekonomiyi kendi çabalarıyla düzelttiklerini, petrol türevlerinden bağımsız bir üretim sistemine geçtiklerini ve hiperenflasyonu kontrol altına aldıklarını ifade etti. Maduro, ülkenin yerel para biriminin dolar karşısında güçlendiğini ve üretimle büyüdüğünü söyledi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, seçimler için ülkeye 900'den fazla uluslararası gözlemci geldi. Bu gözlemciler arasında Türkiye'den bir heyet, Afrika Birliği, Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA) üyeleri, eski İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ve eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim yer alıyor.

Bugün Venezuela halkı, yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

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