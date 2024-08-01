Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son seçimlerin ardından yaşanan protestolara yanıt olarak, ülkede iç savaş çıkarılmasına asla izin vermeyeceklerini duyurdu.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Maduro, şiddet olaylarına neden olan kötü niyetli eylemcilere karşı tolerans gösterilmeyeceğini ve bu eylemlerin kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela'nın emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline geçmesine izin vermeyeceğiz. İç savaş çıkarmak için herhangi bir fırsat tanımayacağız. Her şeyin anayasal sınırlar içinde kalmasını istiyoruz ve devrim için başka yollar aramıyoruz" şeklinde konuştu.

Sokaklardaki olayların ardından ABD'yi doğrudan suçlamadan, halkın bu durumu bildiğini belirten Maduro, "Eğer imparatorluk suç planını sürdürmeye çalışırsa, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Halkımızı koruyacağız. Yaptığımız her şey, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve halkımızı korumak içindir. Bu nedenle güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Maduro, hükümetine karşı yürütülen "çirkin" medya kampanyasını eleştirerek, Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya Cumhurbaşkanları Ivan Duque ve Alvaro Uribe ile İspanyol Vox partisinin eleştirilerine tepki gösterdi.

Protestolar sırasında çekilen bazı videoları basın mensuplarına gösteren Maduro, "Cani" ve "kirli" bir komployla karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Hiçbir zaman CIA ajanı olmadım ve olmayacağım" Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin tutanakların tamamını açıklayacaklarını ifade ederek, "Ne kadar daha kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz? Venezuela’ya karşı yürütülen bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye hazırım. Hiçbir zaman CIA ajanı olmadım ve olmayacağım" diye konuştu.

ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlar ve ölümlerden siz sorumlusunuz" dedi.

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