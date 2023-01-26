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28 yıl sonra görüntüler ortaya saçıldı. Mafya-emniyet-siyaset üçgeni

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'in 28 yıl sonra bir sünnet düğününde bir araya geldikleri görüntü ortaya saçıldı. Videoda üç ismin bir masada toplandıkları görüldü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 08:39
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Mafya emniyet siyaset üçgeninin 28 yıl sonra görüntüleri ortaya çıktı

28 yıl sonra görüntüler ortaya saçıldı. Mafya-emniyet-siyaset üçgeni
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'Mafya-emniyet-siyaset' üçgeni sebebiyle Türkiye'de uzun yıllar gündem olan ve 1996 yılındaki Susurluk kazasında ölenlerden biri olan Abdullah Çatlı'nın 1995 yılında davetli olarak katıldığı düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı, Bahçelievler katliamında yedi Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen Haluk Kırcı, eski Özel Harekat Daire başkanı, Susurluk Davası mahkûmu, faili meçhul cinayetler davası sanığı İbrahim Şahin, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan gibi Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan isimlerin bir masada toplandığı görüldü.

Bu üç ismi bir araya getiren ise 18 Ağustos 1995 tarihinde yapılan bir sünnet düğünü oldu.

Ankara Masası internet sitesinde paylaşılan kamera görüntülerine göre, kutlamanın yapılacağı mekanın kapısında karşılanan Abdullah Çatlı, yanında bulunanlarla birlikte salona yürüdü.

Görüntülerde Abdullah Çatlı'nın, düğün sahipleri tarafından kapıda karşılandığı görülüyor. Abdullah Çatlı yanında bulunanlarla birlikte tören alanına geçiyor ve kendine ayrılan masaya oturuyor.

U düzenine göre oluşturulan masada İbrahim Şahin ve Haluk Kırcı gibi tanınmış isimlerle oturan Abdullah Çatlı'nın düğün boyunca kravatanı çıkarmadığı görülüyor.

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Maçkalı
26.01.2023 09:49
Alp Reis adlı kitabı oku.  
 
ALP
26.01.2023 09:08
Hepsi vatansever insanlardı. Terörle mücadele ettiler. Bir araya gelip Ankara'nın ortasında bir akademisyeni öldürmediler sonuçta.!  
 
Maçkalı
26.01.2023 09:03
7 öğrencinin katilleri. Soner Yalçın'ın REİS isimli kitabını mutlaka okuyun. Öldūrūlen bir gūnahsızın ölmeden önce ifadesini alan komserin hala anlatırken gözyaşlarına boğuldunu yazar kitapta.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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