28 yıl sonra görüntüler ortaya saçıldı. Mafya-emniyet-siyaset üçgeni

'Mafya-emniyet-siyaset' üçgeni sebebiyle Türkiye'de uzun yıllar gündem olan ve 1996 yılındaki Susurluk kazasında ölenlerden biri olan Abdullah Çatlı'nın 1995 yılında davetli olarak katıldığı düğün görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı, Bahçelievler katliamında yedi Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen Haluk Kırcı, eski Özel Harekat Daire başkanı, Susurluk Davası mahkûmu, faili meçhul cinayetler davası sanığı İbrahim Şahin, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan gibi Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan isimlerin bir masada toplandığı görüldü.

Bu üç ismi bir araya getiren ise 18 Ağustos 1995 tarihinde yapılan bir sünnet düğünü oldu.

Ankara Masası internet sitesinde paylaşılan kamera görüntülerine göre, kutlamanın yapılacağı mekanın kapısında karşılanan Abdullah Çatlı, yanında bulunanlarla birlikte salona yürüdü.

Görüntülerde Abdullah Çatlı'nın, düğün sahipleri tarafından kapıda karşılandığı görülüyor. Abdullah Çatlı yanında bulunanlarla birlikte tören alanına geçiyor ve kendine ayrılan masaya oturuyor.

U düzenine göre oluşturulan masada İbrahim Şahin ve Haluk Kırcı gibi tanınmış isimlerle oturan Abdullah Çatlı'nın düğün boyunca kravatanı çıkarmadığı görülüyor.