Mafya polis ve gazeteci aynı çetede

Bir Gün gazetesi’nin haberine göre; İstanbul Esenyurt’ta Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesi iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından zorla işgal edildi. Başında “Kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu, dolandırıcılık ve tehdit” gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve Çeto Başkan olarak bilinen Çetin Şimşek bulunduğu çete, işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmadı. Yüzbinlerce lira para ödeyen yurttaşlar evleri tamamlanmadığı ve şantiyeye dahi giremedikleri için mağdur oldu. Çetenin projedeki 212 konutu 800 kişiye sattığı belirtildi. Yani bir daire yaklaşık 3-4 kişiye satıldı. Bu şekilde 300 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tahmin ediliyor.



EMNİYET AMİRLERİ GAZETECİLER VE POLİS MEMURLARI TUTUKLANDI



Farklı konut projelerini de aynı şekilde işgal eden, müteahhitleri tehdit eden, daire sahiplerine saldıran çeteyi üst düzey emniyet amirlerinin koruduğu anlaşıldı. Çete içerisinde noterler ile tapu memurlarının da yer aldığı ve sahte satışların gerçekleştirildiği belirtildi. İki yıl boyunca harekete geçmeyen İstanbul Emniyeti, inşaat çetesi skandalının gündem olmasının ardından operasyonlar düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 20 Haziran’da yaptığı açıklamada, Fly Butik Residence çetesine nisan, mayıs ve haziran’da toplam dört operasyon düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Çetenin Fly Butik inşaat projesine baskı ve tehdit ile yerleştiği, daireleri birden fazla kişiye sahte satış yöntemiyle satıp insanları mağdur ettiği, sitede yaşayanları evlerinden silah zoruyla çıkardığı” belirtildi.

Düzenlenen üç operasyonda 55 kişinin gözaltına alındığı ve 21 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Çeteye yönelik düzenlenen dördüncü operasyonda ise 22 kişinin gözaltına alındığı ve bazı şahısların da arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda ruhsatsız silahların ele geçirildiği ifade edildi.



SERVET SAHİBİ OLDULAR



Emniyet’in Fly Butik çetesine dair yaptığı açıklamada kamuoyuna duyurmadığı ayrıntılara ise BirGün ulaştı. Çete soruşturmasında tutuklananlar arasında Ahmet A. isimli gazeteci ile Mevlüt K. isimli bir polis memuru da yer alıyor. Ali A. isimli bir yabancı uyruklu şirket sahibi ile çok sayıda otel sahibi, emlakçı, müteahhit ise soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fikriye Çağla Ö. isimli noter katibi ile noter tercümanı Emrullah D. de tutuklananlar arasında yer aldı. Esenyurt Asayiş Amiri Hüseyin C. tutuklanırken eski Tapu Müdür Yardımcısı Tacettin D. ise tutuksuz yargılanıyor. Çete içerisinde yer aldığı belirtilen kamuda görevlilerinin ise milyonlarca liralık servetlerinin olduğu, lüks araçlara sahip olduğu ifade edildi.