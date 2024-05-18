MAG-DER afetlerle mücadelede yeni çözümlerin peşinde

Etkinliğin moderatörlüğünü Cansu Mishal üstlenecek. Saat 20:00'de MAGDER Başkanı Özden Işık'ın gençlere hitaben yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlik, yapay zeka ve afet yönetimi konularında uzman isimleri ağırlayacak.

Etkinliğin öne çıkan konuşmacıları ve konu başlıkları şu şekilde:

- Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ: "Yapay Zeka Evriminin Sektörel Dönüşümleri"

- Nasuh Mahruki: "Afetlerde Hızlı Müdahalenin Önemi"

- Fuat Agalday: "Depremi Önceden Belirleme Projesi ve Yapay Zeka Eşleştirmesi"

- Hüseyin Yılmazer: "Sahada, Yapay Zeka ile Koordinasyon Projesi"

- Afet Mishal: "İlkyardımın Yaygınlaştırılması ve Bilişim Teknolojilerine Uyarlanmasının Önemi"

Etkinliğe katılmak isteyen herkes davetlidir. Etkinlik, gençlerin yapay zeka ve afet yönetimi konularında bilgi sahibi olmalarına, yeni çözümler geliştirmelerine ve bu alanda farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacaktır.

Katılım için: [Google Meet Bağlantısı](https://meet.google.com/unp-zxza-tvz)

- Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ:

- İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Berk Üstündağ, uzun yıllar boyunca yapay zeka, uzaktan algılama ve tarımsal uygulamalar üzerine araştırmalar yapmıştır. Özellikle, tarımsal veri analizi ve tahmin sistemleri konularında öncü çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca, uluslararası birçok projede yer almış ve birçok bilimsel makale yayınlamıştır.

- Nasuh Mahruki:

- Türk dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, Türkiye'nin önde gelen dağcılarından biridir. Birçok dağa tırmanarak Türkiye'de ve dünyada tanınmıştır. Ayrıca, liderlik ve takım çalışması konularında uzmanlaşmıştır. AKUT'un (Arama Kurtarma Derneği) kurucu üyelerinden biri olarak, afet müdahale ekiplerinin organizasyonu ve liderliği konusunda önemli bir rol oynamıştır. Dağcılık deneyimini liderlik ve ekip çalışması becerileriyle birleştirerek, afetlerde hızlı müdahalenin önemini vurgulamaktadır.

- Fuat Agalday:

- Kültür Üniversitesi Elektronik Bölümü mezunu olan Fuat Agalday, uzun yıllar boyunca deprem riski ve önceden belirlenmesi konularında çalışmalar yürütmüş, bu alanda önemli başarılara imza atmıştır. DOHAD (Doğa Hareketleri Araştırmaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmakta olup, özellikle deprem önceden belirleme çalışmalarıyla tanınmaktadır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimle, deprem riskinin azaltılması konusunda önemli katkılarda bulunmuştur.

- Hüseyin Yılmazer:

- Havacılık yönetimi ve bilgisayar bilimleri alanında eğitim almış olan Hüseyin Yılmazer, kariyerine havacılık sektöründe başlamış ve daha sonra yazılım sektörüne adım atmıştır. Birçok teknoloji şirketinde çalışmış ve çeşitli projelerde görev almıştır. Kendi yazılım firmasını kurarak girişimcilik yapmaktadır. Ayrıca, afet yönetimi ve koordinasyonunda da aktif rol almaktadır, özellikle sahada yapay zeka ile koordinasyon projeleri üzerine çalışmaktadır.

- Afet Mishal:

- İstanbul MAGDER'in 2. Başkanı olan Afet Mishal, uzun yıllar boyunca sağlık ve yönetim alanlarında çalışmıştır. Hemşirelik eğitimi almış ve uzun yıllar hastane ortamlarında çalışarak deneyim kazanmıştır. Sonrasında akademik kariyerine devam ederek, sağlık yönetimi ve afet müdahale stratejileri üzerine çalışmalar yapmıştır. MAGDER'de aktif olarak görev almaktadır ve afetlerle mücadele konusunda toplum bilincinin artırılması için çaba göstermektedir.

- Cansu Mishal:

- Uluslararası ticaret alanında lisans eğitimi almış olan Cansu Mishal, aynı alanda yüksek lisansını tamamlamış ve şu anda bu alanda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, lojistik sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır. Hem akademik hem de iş hayatında edindiği deneyimlerle, gençlerin kariyer gelişimine ve iş dünyasına entegrasyonuna katkı sağlamaktadır.

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER), afetlerle mücadelede toplumsal dayanışmayı ve bilinçlenmeyi artırmak amacıyla çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.