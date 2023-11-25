MAG-DER’den “Afet Gönüllüğü” paneli. Katılımcılar arasında Nasuh Mahruki de var

Nasuh Mahruki’nin de katılımcıları arasında olduğu MAG-DER tarafından düzenlenen “Depremde Mahalle Gönüllülerinin Önemi” başlıklı panel 26 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00’da Tarık Akan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
MAG-DER’den “Afet Gönüllüğü” paneli. Katılımcılar arasında Nasuh Mahruki de var

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

MAG-DER tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda MAG-DER 2023 Dönem Mahalle "Afet Gönüllüleri Sertifika Töreni ve “Depremde Mahalle Gönüllülerinin Önemi” başlıklı panel yer alacak.

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Mahalle Afet Gönüllüleri Sertifika Töreni yapılacak. Organizasyonda ayrıca “Depremde Mahalle Gönüllülerinin Önemi” başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü MAG-DER YK Başkanı Özden IŞIK’ın üstlendiği panel 26 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00’da Tarık Akan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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MAG-DER “DEPREMDE MAHALLE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜN ÖNEMİNE VE MARMARA DEPREMİNE DİKKAT ÇEKİYOR”

6 Şubat 2023 K.Maraş depremleri bir kez daha afetlerde eğitimli ve bilinçli gönüllülerin depremde ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2017 yılından bu yana vermiş olduğu nitelikli eğitimleriyle bu alanda dikkat çeken MAG-DER 26 Kasım 2023 tarihinde Tarık Akan Konferans Salonu’nda 13.00’da gerçekleştirilecek bir törenle MAG-DER 2023 Dönem mezunlarına sertifikalarını verecek. Bakırköy Kaymakamı Abdullah KÖKLÜ ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent KERİMOĞLU, çok sayıda gönüllünün de katılacağı sertifika töreninde ayrıca Marmara depremine bir kez daha dikkat çekilerek mahalle afet gönüllülüğünün öneminin vurgulanacağı bir panel yer alacak.

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Moderatörlüğünü MAG-DER YK Başkanı Özden IŞIK’ ın yapacağı “Depremde Mahalle Gönüllülerinin Önemi” temalı panelde Sismolog- Yazar Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk ÖZENER, Akut Vakfı Başkanı Nasuh MAHRUKİ ve İnşaat Yüksek Mühendisi Özgün GÜNDOĞDU konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından MAG-DER Eğitim Koordinatörü Fitnat ÜNAL eşliğinde MAG andı okunarak MAG-DER 2023 dönem mezunlarına sertifikalarının verilmesiyle organizasyon son bulacak.

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