Maganda kadını tek yumrukla yere serdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece’de bir markette yaşanan olay, vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir maganda tartıştığı kadına yumrukla saldırdı. Tek yumrukla yere düştü. Güvenlik kamerasının anbean çektiği görüntü sonrası maganda yakalandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı.

SALDIRI KAMERADA

Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından saldırıya uğrayan G. A.'nın (60) şikayeti üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırgan Muhammed A.'yı(56) yakaladı. Gözaltına alınan Muhammed A.'nın 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin "Kasten yaralama', "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

