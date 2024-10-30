Maganda kurbanı Muhammet’e son veda! Oğlunu battaniyesiyle uğurladı…

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maganda kurbanı Muhammet’e son veda! Oğlunu battaniyesiyle uğurladı…

Kars’ta bir düğün salonunda açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı daha sonra da mezarının üzerine serdi.

Korkunç olay, dün İnönü Caddesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı.

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Kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan açtığı ateş sonucu, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.

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KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdağı kurtarılamadı.

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. M.A., A.A., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

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4 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

Muhammet Poyraz Erdağı, Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğüydü. Öğle vakti Kemer Camisi’nde kılınan cenaze namazına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve çok sayıda kişi katıldı.

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BATTANİYESİNE SARILIP AĞLADI

Gözyaşları içinde Asri Mezarlığa defnedilen Erdağı’nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Meltem Erdağı, oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı. Daha sonra battaniyeyi oğlunun mezarının üzerine serdi.

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