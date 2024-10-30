Maganda kurbanı Muhammet’e son veda! Oğlunu battaniyesiyle uğurladı…

Korkunç olay, dün İnönü Caddesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan açtığı ateş sonucu, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdağı kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. M.A., A.A., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

4 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

Muhammet Poyraz Erdağı, Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğüydü. Öğle vakti Kemer Camisi’nde kılınan cenaze namazına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve çok sayıda kişi katıldı.

BATTANİYESİNE SARILIP AĞLADI

Gözyaşları içinde Asri Mezarlığa defnedilen Erdağı’nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Meltem Erdağı, oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı. Daha sonra battaniyeyi oğlunun mezarının üzerine serdi.