Maganda kurşunu 16 yaşındaki çocuğa isabet etti

Kaynak: İHA
Maganda kurşunu 16 yaşındaki çocuğa isabet etti

Siirt'te bir düğün eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucunda 16 yaşındaki Veysel D. omuzundan yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Pınarca köyünde gerçekleşti. Köy düğününde havaya ateş açılmasıyla seken mermi düğünde bulunan 16 yaşındaki Veysel D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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