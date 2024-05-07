Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı

Kaynak: İHA
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması neticesinde kurşunun isabet ettiği kadının bebeği öldü.

Alınan bilgiler kapsmaında, Ceylanpınar ilçesin bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde yaşandı.

Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği esnada havaya silahla ateş açıldı. Tam da bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği tespit edildi.

Harran Üniversitesi Hastanesine götürülen kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.’yi (58) gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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