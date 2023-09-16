Magandalar çeyiz törenini kana buladı

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında bir maganda pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, tören alanında bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, öğleden sonra Kilis'in Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz töreninde düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir maganda, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.