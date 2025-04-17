Magandalar trafiği felç etti!

Kaynak: İHA

Bursa'da 2 araç yoğun trafikte makas atarak ilerleyerek adeta dehşet saçtı. Sağ şeritteki araca çarpmaktan son anda kurtulmalarına rağmen, hızla trafikte ilerleyen magandalar gözden kaybolmayı başardı.

Olay, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan şehir merkezine doğru ilerleyen araçların arasında hızla gitmeye çalışan 2 sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

En sağ şeritten kendi halinde ilerleyen ticari kamyoneti son anda gören otomobil sürücüsü, kendini sola atmasıyla kıl payı kurtuldu. Ancak arkasından hızla gelen diğer ticari de makasa girince herkesin yüreği ağzına geldi. İki araçta çarpmaktan son anda kurtulurken, ilerleyen trafiğin içerisinde gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

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