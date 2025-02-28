Magandalık yapan kişilere sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Magandalık yapan kişilere sıkı denetim!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ,drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 61 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 164 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 426 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 433 araç/sürücüye cep telefonu, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 52 araç/sürücüye makas atma, 99 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı ve 26 araç/sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

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