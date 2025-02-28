Magandalık yapan kişilere sıkı denetim!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ,drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 61 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 164 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 426 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 433 araç/sürücüye cep telefonu, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 52 araç/sürücüye makas atma, 99 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı ve 26 araç/sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.