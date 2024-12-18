Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

İtalya'nın kuzeyinde, bir mağarada 75 saat boyunca mahsur kalan Ottavia Piana isimli araştırmacı kurtarıldı.

İtalya'nın kuzeyinde, bir mağarada 75 saat boyunca mahsur kalan araştırmacı kurtarıldı.

Ottavia Piana isimli araştırmacı, İtalya'nın Bergamo şehri yakınlarındaki Bueno Fonteno mağarasının keşfedilmemiş kısmının haritasını çıkarmak için yapılan bir keşif gezisi sırasında 5 metre yükseklikten düştü. Kurtarma ekipleri 585 metre derinlikte mahsur kalan İtalyan araştırmacının 75 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade etti. Açıklamada ayrıca Piana'nın geçen yıl aynı mağarada mahsur kaldığı ve kırık bacakla iki gün geçirdiği belirtildi.

Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

Mağarada nefes kesen kurtarma operasyonu! Kırık bacakla iki gün geçirdi

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