Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı

İznik ilçesindeki bir mağarada kaçak define kazısı yaptıkları sırada jandarma tarafından yakalanan 9 kişi adliyeye çıkarıldı.

Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı

DHA'nın haberine göre; Olay, Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde dün öğle saatlerinde yaşandı.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Jandarma ekipleri, mağarada define arandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Baskın sırasında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi mağaranın 30 metre derinliğinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu mağarada kalan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi de diğerleriyle birlikte gözaltına alındı.

9 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Yunus E. (56), Nuri D. (67), Seydi Ahmet B. (53), Fatih Y. (48), Kadir Y. (32), Murat Ç. (53), Nurettin E. (54) ve Halil A. (53) tutuklandı. Umut Berhan B. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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