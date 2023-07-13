Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı

DHA'nın haberine göre; Olay, Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde dün öğle saatlerinde yaşandı.
MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Jandarma ekipleri, mağarada define arandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Baskın sırasında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi mağaranın 30 metre derinliğinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu mağarada kalan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi de diğerleriyle birlikte gözaltına alındı.
9 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Yunus E. (56), Nuri D. (67), Seydi Ahmet B. (53), Fatih Y. (48), Kadir Y. (32), Murat Ç. (53), Nurettin E. (54) ve Halil A. (53) tutuklandı. Umut Berhan B. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.