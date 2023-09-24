Mağarayı aratmayan bu daireye istedikleri kira pes ettirdi. Ev demeye bin şahit ister

Editör: Ersoy Özdem

Ekonomik krizle birlikte fahiş fiyatları bulan ev kiraları, vatandaş için hayli zorlayıcı bir hale gelmiş durumda. Lüks ve yeni yapılar zaten yüksek gelirliler haricindeki insanlar için hayal olmuşken, eski püskü ve yüzüne bakılmayacak dairelere bile aşırı yüksek kira bedelleri isteniyor.

30-40 yaş aralığında olan yaşlı binalar, deprem düşünüldüğü zaman yeni binalara göre çok daha yüksek risk içeriyor. Buna rağmen, hem hayati tehlike taşıyan hem de tadilat yapılmayan içi yıkık dökük dairelere istenen ücretler çok fazla tepkiye neden oluyor.

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu, X platformu üzerinden İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan ve mağarayı aratmayan daireye aylık 8 bin 500 TL kira istendiğini duyurdu.

Artan kiraları fırsat bilen bazı mülk sahiplerinin Pendik’teki daire benzeri yerler için talep ettikleri aylık ücretler, kiralık ev arayanların tepkisini topluyor.