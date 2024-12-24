Mağazada alışveriş yapar gibi ayakkabı çaldılar

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir binaya giren hırsızlar alışveriş yapar gibi ayakkabı çaldı. Güvenlik kamerasına yakalan şüpheliler, beğendikleri ayakkabıları alıp kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde binaya girerek adeta mağazadan alışveriş yapar gibi ayakkabı çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda site içerisine giren iki hırsız, adeta mağazadan alışveriş yapar gibi önce ayakkabı çaldı, sonrasında kendi ayakkabılarını parlatarak kayıplara karıştı. Hayrete düşüren hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin adeta bir mağazada alışveriş yapar gibi ayakkabıları seçtikleri ve daha sonra aldıkları parlatıcıyla ayakkabıları parlatıp uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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