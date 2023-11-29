Magazin dünyasında Yusuf Yazıcı bombası. Futbol dünyasını karıştıran aşk

Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile son olarak "Ego" adlı dizide başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk son paylaşımlarıyla gündem oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İtalya'daki Como Gölü'nde tekne turu yaparken verdikleri pozu günler sonra yayınlayan ikilinin paylaşımına binlerce beğeni geldi.

EVLİLİĞE HAZIRLANIYORLAR

Öte yandan Milliyet’in haberine göre Yusuf Yazıcı Fransa'nın başkenti Paris'te sevgilisine evlenme teklifi etti. Pamuk’un oldukça şaşırdığının belirtildiği haberde teklife evet dediğinin ve ikilinin evlilik hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP VE ALTAY BAYINDIR İLE DE AŞK YAŞAMIŞTI

Melisa Aslı Pamuk daha önce bir diğer futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evlilikten dönmüş kaleci Altay Bayındır ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti.