Magdalena Stysiak müjdesi

Kaynak: Haber Merkezi
Magdalena Stysiak müjdesi

Fenerbahçe Magdalena Stysiak açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ileri sürülen Polonyalı voleybolcu Magdalena Stysiak ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Magdalena Stysiak'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

3 Aralık 2020 doğumlu olan 2,03 boyundaki Magdalena Stysiak, pasör çaprazı olarak görev yapıyor.

Ünlü voleyboldu Fenerbahçe'den önce SMS PZPS Szczyrk, Chemik II Police, Chemik Police, PSPS SMS Police U20, Grot Budowlani Łódź, Savino Del Bene Scandicci ve Vero Volley Milano kulüplerinde forma giymişti.

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