Mağdurlar jandarmada davacı oluyor! Sakarya’da dizi gibi soruşturma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mağdurlar jandarmada davacı oluyor! Sakarya’da dizi gibi soruşturma

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kurulan ve İstanbul’da da faaliyet gösteren bir firma, hacizli araçları dizayn ederek satışa sunarak vurgun yapan 13 kişilik bir çete çökertildi. Çetenin 100 den fazla kişiyi dolandırdığı 4,5 milyon lira karşılığında bir aracı aldığı öğrenildi.

Karasu'da 2021 yılında kurulan firma, aldıkları hacizli araçları VIP minibüs, servis aracı veya karavana dönüştürerek, dizayn edip satmaya başladı. Araçları noter devri olmaksızın yalnızca proforma fatura ile sattığı belirtilen firmanın, bazı müşterilere söz verilen aracın yerine farklı, daha eski ve yorgun araçları teslim ederken, birçok müşteriye ise araçlarını teslim etmediği iddia edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sakarya ve İstanbul'da belirlenen 17 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 100'den fazla kişiyi dolandırdıkları öne sürülen firma sahibi Murat Y. ile birlikte 12 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı önünde ifade vermek için bekleyen mağdurlar, nasıl dolandırıldıklarını anlattı. İstanbul'da öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Yılmaz Çıkrıkçı, "Kendi minibüsümü takasa verecektim. Üzerine 400 bin TL verdim. Sürekli oyaladılar, aracı teslim etmediler. Aynı aracı başkasına da göstermişler. Aramızda 3-5 milyon TL zarara uğrayanlar var" dedi.

'PARAMIZI ALEMLERDE YEDİLER'

1 Ocak 2025'te firmayla irtibata geçtiklerini belirten Murat Ateş ise "İstanbul'dan Kocaali'ye gelip aracı beğendik, proforma fatura düzenlendi. Noter bize dolandırıldığımızı söyledi. 20 Ocak'tan beri oyalıyorlar. Ben 2 milyon 500 bin TL dolandırıldım. Bu kişiler bizim paralarımızı gece kulüplerinde alemlerde yedi" ifadelerini kullandı.

Ferhat Ceylan da 3 araç için toplamda 4,5 milyon TL ödeme yaptığını ve sadece bir aracı alabildiğini belirterek, "Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu verdim. Sadece bir araç alabildim, iki aracım hala teslim edilmedi. Paramız içeride kaldı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'KREDİ ÇEKTİM, 1 MİLYON 880 BİN TL VERDİM'

Adıyaman'dan Kocaali'ye gelerek firma ile işlem yapan Muhammet Obuz ise "12 Nisan'da kredi çekip geldik. Parayı IBAN üzerinden gönderdik. Bir hafta sonra teslim ederiz dediler, ama sürekli oyaladılar. 1 milyon 880 bin TL verdim. Plaka ve ruhsat işlemleri sırasında jandarma olaya el koydu. Sayelerinde şimdi aracımı alabileceğim" dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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