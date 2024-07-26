Mahalle muhtarından sokak hayvanları için yürek ısıtan proje

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa İlçesinden ilçe merkezine bağlı Mehmet Akif Mahallesinden 15 ayrı bölgeye yerleştirdiği özel düzenek ile sokak hayvanlarına sahip çıkacağını belirten Muhtar Mehmet Aydın, “Kıymetli mahalle sakinlerimiz malum yaz ayındayız havalar oldukça sıcak geçiyor sokak hayvanlarımız için yaptığımız projemizi mahallemizde 15 farklı noktaya yerleştirmesini yaptık bundan dolayı sizlerden ricamız kaplardaki su ve yiyecekleri boş bırakmayalım mümkün oldukça gözetim altında tutalım kontrollerini sağlayalım unutmayalım ki hayvanlar Allahlın sessiz kullarıdır ilgi ve iltizam sağlamaya gayret gösterelim sizlere şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.