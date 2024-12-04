Mahalleli 2 hayat kurtardı

Manavgat Gebece Mahallesi'nde Mehmet Yıldırım'a ait alt katında saman bulunan tek katlı evde saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, evlerinden uzattıkları hortumlar ile alevlere müdahale etti. Muhtara ait su tankeri de yanan eve yakın noktaya getirildi.

Ancak, ahşap tabanlı evdeki alevler hızla yayıldı ve evin giriş kapısını tamamen sardı. Yangından kaçamayan Mehmet Yıldırım ve eşi, arka balkona sığınarak yardım bekledi.

Evin arka kısmına bir merdiven dayayan mahalle sakinleri, Yıldırım çiftini güvenli bir şekilde balkondan indirdi. Bazı mahalle sakinleri, yangının evde ekmek yapıldığı sırada ocaklıktan veya tüpten çıktığını iddia etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Şiddetli yağmur müdahaleyi zorlaştırırken, evin iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alt katta bulunan samanların için için yanması nedeniyle ekipler, sabaha kadar soğutma çalışması yürüttü.