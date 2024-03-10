Mahalleli ile hurdacılar birbirine girdi: İstanbul’da ortalık karıştı

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi’nde Tophane Sokak'ta önce kavga, ardından yangın çıktı.

Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalara ihale yolu ile gelen hurdacılar, belirlenen dairelerdeki hurdaları toplamaya başladı.

Ancak belirlenen binalar dışında hurdacıların başka bir binaya daha girdiğini öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

MAHALLELİ İLE HURDACILAR BİRBİRİNE GİRDİ

Mahalleliler ile hurdacılar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda hurdacılar, içerisinde bulundukları binada yer alan bazı eşyaları sokağa fırlattı.

Daha sonra ise eşyalar hurdacılar tarafından sokak ortasında ateşe verildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eşyalara müdahale etti.

Kavga eden taraflar ise polis tarafından ifadeleri almak üzere karakola götürüldü.

O anlara tanıklık eden mahalle sakinlerinden Çetin Kurtuluş, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Belediye ihaleye vermiş boşalan evleri. İhale sahibi de ihaleyi başka hurdacılara vermiş. Bir baktık ki hurdacılar evin içini boşaltmışlar. Evin içini boşaltmakla kalmayıp karşı binaya da giriyorlar. Bu sefer karşı binaya giren hurdacılar ile mahallenin gençleri birbirine girdi, her yer yıkıldı böyle işte. Eşyaları yukarıdan aşağıya attılar, söküp topladılar. Geldiğimizde her şey bitmişti, evin içini komple boşaltmışlardı"