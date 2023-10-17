Mahalleli kavanozlarla saldırdı ölüm dayağını esnaf önledi

Denizli'de boşanmak isteyen eşini yerlerde sürükledi, boğazına bıçak dayadı. Mahalleli kadını kurtardı saldırgan kocayı dövmeye başladı. Bu sırada esnaf, ölüm dayağından o saldırgan kocayı kurtardı.

KAYNAK: DHA
Mahalleli kavanozlarla saldırdı ölüm dayağını esnaf önledi

Denizli'deki olay Hacıkaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Gülderen Ş. ile boşanmak istediği eşi Beytullah Ş. arasında caddede tartışma çıktı. Beytullah Ş. yanındaki bıçağı eşinin boğazına dayayıp, tehdit etti.

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Çevredekiler olaya müdahale etmek isteyince, eşinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Gülderen Ş. kurtulup kaçmaya başladı. Beytullah Ş. peşinden koştuğu eşini saçından yakalayıp, yoldan kaldırıma kadar sürükledi.

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Ardından da elindeki bıçağı tekrar eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin tekrar müdahale etmek istemesi üzerine Beytullah Ş., genç kadının sırtına birkaç kez bıçak darbesi vurdu. Bu sırada toplanan kalabalık bir esnafın dışarıda sergilediği kavanozları alarak Beytullah Ş.'ye fırlatıp durdurmaya çalıştı.

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DARBEDİLDİ

Eşinin elinden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılan Gülderen Ş., yakındaki bir markete götürüldü. Bu sırada sayıları giderek artan öfkeli kalabalık, Beytullah Ş.'yi yere yatırıp, darbetti. Beytullah Ş.'yi linç edilmekten yine araya giren vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

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İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Beytullah Ş.'yi gözaltına alırken, vatandaşları da sakinleştirdi. Bu sırada markette bulunan Gülderen Ş.'ye çevredekiler tarafından pansuman yapıldı. Gülderen Ş., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gülderen Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beytullah Ş.'nin ise tedbir amacıyla bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulacağı bildirildi.

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Öte yandan, Beytullah Ş.'nin eşini saçından sürükleyip, boğazına bıçak dayadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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