Mahalleyi kırmızı alarma geçirdi! Özel harekat baskınıyla yakalandı

Kaynak: İHA
Mahalleyi kırmızı alarma geçirdi! Özel harekat baskınıyla yakalandı

Gecenin bir saatinde komşudan gelen müziği bir türlü susturamayan mahalleli isyan ederek polis aradı. Polisi kapıya yaklaştırmayan İ.K, tüm uyarılara rağmen silahı bırakmadı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri koçbaşı ile kırdıkları kapıdan içeri girerek İ.K'yi gözaltına aldılar.

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldırdı. İ.K kapıya gelen komşuları dinlemedi. Sıçak anların yaşandığı olayda Özel Harekat Ekipleri, zanlıyı gözaltına aldılar.

KOMŞULARI DİNLEMEDİ

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İ.K kapıya gelen komşularını dinlemedi.

MAHALLELİ POLİSİ ARADI

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Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ

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Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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