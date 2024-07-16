Mahalleyi pireler bastı... Vatandaşları canından bezdirdi: Sağlığımız tehlikede

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalleyi pireler bastı... Vatandaşları canından bezdirdi: Sağlığımız tehlikede

Tokat'ta bir mahalleyi pireler istila etti. Mahalle sakinlerini canından bezdiren pireler bir türlü çözüm bulunamıyor.

İddialara göre Zile ilçesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifine ait depolarda geçen yıldan kalan ay çekirdekleri de bu yüzden pirelendi.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle depolardaki pireler hızla yayıldı. Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yetersiz denetimi ve park bahçe müdürlüğü ekiplerinin de ilaçlamada yetersiz kalması nedeniyle Zincirli Süfla mahallesini pireler istila etti. Dilekçe veren mahalle sakileri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

"DİLEKÇE VERDİK ÖNLEM ALINMADI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zincirli Süfla Mahallesi Muhtarı Yunus Emre Acar; “Tarım kredi kooperatifi mahalle sınırlarımızda olduğu için geçen yıldan kalan ay çekirdeği bu zamana kadar beklemektedir. Şu an mevcut depolardadır. Ay çekirdeğinin bitlenmesinden dolayı çevredeki evlerde yaşayan insanların sağlığı etkilendiği için çok rahatsız oluyor. Buna acil bir önlem alınmasını istiyoruz. Gereken mercilere duyurulur. Mahalle sakinlerimizden imza toplayıp gerekli mercilere verdik. Tarım Kredi Kooperatifine de dilekçe verdik hala bir önlem alınmadı” ifadelerini kullandı.

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