Mahfi Eğilmez 'aman dikkat' sözleriyle uyardı: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

İktisatçı Mahfi Eğilmez, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Eğilmez, kendisinin asistanı olduğu iddiasıyla sosyal medya açan dolandırıcılara karşı, "Sahtekarlar işleri iyice ilerletip bana asistan atamışlar. Aman dikkat, dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum, asistanım falan da yok. Saygılar" sözleriyle uyardı.

Eğilmez, geçen günlerde yaptığı paylaşımında da kendisi adına sosyal medya hesabı açanlara karşı uyarmış, şunları söylemişti:

"Benim X, Instagram ve Facebook hesaplarım bunlardır. Bunlar dışındakiler sahtedir ve dolandırıcılık amaçlı kullanılıyor olabilirler. Bu üç hesap dışındakilere itibar etmeyin ve gördüğünüzü lütfen şikayet edin. Zamanınızı aldığım için kusura bakmayın. Sevgiler, saygılar."