Mahfi Eğilmez buharlaşan 16 Milyar doların nereye gittiğini açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, cari açıkla ilgili yaptığı paylaşımla önemli bir konuya dikkat çekti. Soru da sordu Eğilmez...İthalataki hızlı düşüşün nedenini altın ithalatınta kısıtlama getirilmiş olmasını gösteren Eğilmez, geçen yıl mart ayındaki eksi 1,1 milyar dolar olan net hata noksanın bu martta eksi 16,1 milyar dolara nasıl çıktığına dikkat çekti. Ünlü ekonomistin paylaşımdaki son sözü "nedeni bir ölçüde kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir " dedi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

"Mart 2024 itibarıyla cari açık 12 aylık bazda 31,2 milyar dolar oldu (geçen Martta 52,6 milyar dolardı.) İthalattaki hızlı düşüşün nedeni, büyük ölçüde, altın ithalatına kısıtlama getirilmiş olması. Buna karşılık geçen Martta eksi 1,1 milyar dolar olan net hata ve noksan bu Martta eksi 16,1 milyar dolar olarak geçekleşti. Nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar artış var. Nedeni, bir ölçüde, kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir."