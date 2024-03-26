Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, "Önemli olan Servet Vergisi almak değil kayıt dışı kazançları yakalamaya ve vergilendirmeye çalışmak olmalıdır. Bunun en kestirme yolu geçmişte uygulanan gider beyanı ve servet beyanı esaslarının yeniden vergi sistemine getirilmesidir" dedi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, servet vergisi konusundaki tartışmalara katılarak, ülkelerin asıl amacının servet vergisi toplamak yerine kayıt dışı gelirleri tespit edip vergilendirmek olması gerektiğini belirtti.

Eğilmez’e göre, bu hedefe ulaşmanın en etkili yolu, geçmişte kullanılan gider ve servet beyanı yöntemlerini tekrar uygulamaktır.

1942’de yürürlüğe giren ve Türk maliye tarihinde olumsuz bir iz bırakan Varlık Vergisi’ni anımsatan Eğilmez, bu verginin, genellikle savaş veya ekonomik kriz gibi zor zamanlarda geçici bir çözüm olarak kullanıldığını ifade etti. Türkiye’de Varlık Vergisi, büyük eleştirilerin ardından 1944’te kaldırıldı.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN CEZALANDIRILACAK

Eğilmez, Avrupa’da bazı ülkelerin belirli varlıklar üzerinden servet vergisi aldığını, ancak bu verginin uygulanmasının zorluklar içerdiğini vurguladı.

Kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu ülkelerde, servet vergisi yerine kayıt dışı gelirlerin tespiti ve vergilendirilmesinin daha önemli olduğunu belirtti. Aksi halde, vergi kaçıranlar cezasız kalırken, vergilerini düzenli ödeyenler cezalandırılmış olur.

Eğilmez, kamu kesimindeki israfın azaltılmasının da bütçe açıklarını kapatmanın bir yolu olduğunu söyledi. Lüks harcamaların kısıtlanması ve gereksiz görevlerin azaltılmasıyla tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Kamu sektöründeki yöneticilerin lüks içinde yaşarken, vergilerini düzenli ödeyen vatandaşlardan ek servet vergisi alınmasının adaletsiz olacağını ifade etti.

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