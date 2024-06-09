Mahfi Eğilmez "kaçınılmaz" dediği tarihi açıkladı: Konut fiyatları çok sert çakılacak

Türkiye'de enflasyon rakamları, Mayıs ayında beklenmedik bir yükseliş gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 3,37 oranında artış kaydetti. Bu durum, 2022 yılının ilk beş aylık dönemindeki toplam TÜFE artışını yüzde 22,72 seviyesine taşıdı. Ayrıca, yıllık enflasyon oranı yüzde 75,45 ile son 18 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TÜİK'in 12 aylık enflasyon oranını yüzde 75,45 olarak duyurduğunu, ENAG'ın ise eTÜFE'yi yüzde 120,66 seviyesinde açıkladığını belirtti. Eğilmez, enflasyonun zirve noktasına ulaştığını ve bundan sonraki dönemde baz etkisi nedeniyle düşüşlerin beklendiğini ifade etti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, mevcut ekonomi politikalarının piyasalarda yapay fiyat artışlarına yol açtığını vurgulayarak, borsadaki yükselişlerin ekonominin sağlıklı işlediğine dair yanıltıcı bir izlenim yarattığını ifade etti. Eğilmez, faiz oranlarının enflasyon seviyesine yükseltilmesi gerektiği durumda, borsa değerlerinin ve emlak piyasasının ciddi düşüşler yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların enflasyonla etkin bir mücadele görmedikleri için harcamalarını azaltmadıklarını, kredi kartı taksit sınırlamalarına rağmen tüketimin devam ettiğini söyledi.

Eğilmez, gevşek maliye politikası ve yetersiz para politikası uygulamalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını, bu durumun fiyat artışlarını tetiklediğini ve ekonomik dengelerin bozulduğunu dile getirdi. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma ihtimaline işaret eden Eğilmez, bu hamlenin gayrimenkul ve hisse senedi piyasalarını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.