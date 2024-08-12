Mahfi Eğilmez kapıya dayanan yeni tehlikeyi açıkladı

İktisatçı eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in haziran ayı işsizlik verilerini açıklamasından sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. O paylaşımda Eğilmez, tehlikenin kapıya dayandığı duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün haziran ayı işsizlik verilerine göre Haziran'da işsizlik oranı geçen ay olan yüzde 8,5'luk rakamın çok üzerine çıkmış, yüzde 0,7'lik artışla yüzde 9,2'ye ulaşmıştı. Böylece işsizlik oranı böylece son 11 ayın zirvesini gördü.

Denemiyli iktisatçı Mahfi Eğilmez bu işsizlik rakamları karşısında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla önemli bir değerlendirmeye imza attı. Duayen iktisatçı Eğilmez, sanayi üretiminin düşmesine ve işsizliğin artmasına ilişkin “Ekonomi stagflasyona gidiyor” dedi.

STAGFLASYON NEDİR?

Deneyimli iktisatçı Eğilmez stagflasyonun tanımıyla ilgili yaptığı paylaşımı tekrar yayımladı. Eğilmez’in “Stagflasyon nedir” sorusuna verdiği yanıt şöyleydi.

- Stagflasyon, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve ekonomik durgunluğun (stagnation) aynı anda yaşandığı bir ekonomik durumu ifade eder.

- Normalde, yüksek enflasyonun olduğu bir ekonomide işsizliğin düşük olması beklenir, ancak stagflasyonda bu iki olumsuz durum bir arada ortaya çıkar.

- Bankalar böyle bir ortamda kredi vermek istemez, tüketici harcamalarından kısar, işletmeler istihdam yaratmaktan kaçınır aksine işten çıkarmalar başlar ve devlet hiçbir altyapı projesini yapmak istemez. İşte o zaman asıl sorun olan işsizlik çirkin yüzünü göstermeye başlar.