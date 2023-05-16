Mahfi Eğilmez kötü ekonomiye rağmen AKP’ye neden oy verildiğini açıkladı

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkilerinin seçim sonuçlarına yansımamasının sebeplerini yazdı.

Mahfi Eğilmez kötü ekonomiye rağmen AKP’ye neden oy verildiğini açıkladı

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri ülkede yaşanan ekonomik krizin gölgesinde yapıldı. Krizin etkilerinin sandığa yansıması beklenirken, AKP ve Erdoğan seçimlerden birinci çıkmayı başardı.

Paramedya'nın haberine göre ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de bu konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Eğilmez yazısında;

‘’SADAKA EKONOMİSİ’’

“Her şeyden önce insanlar ekonominin ne durumda olduğunu çok iyi anlamış değil. Bir kere büyük bir kitle devlet yardımlarıyla geçiniyor ve yardım kesilirse ne yapacağını bilmiyor. Buna ‘sadaka ekonomisi’ deniyor.

Çoğu, bu yardımların devlet tarafından değil iktidar partisi hatta Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını sanıyor. Durumu en kötü düzeyde olanlar onlar olduğu halde bu durumu kaybetmek istemiyorlar ve bunun ancak bu iktidarla sürdürülebileceğini düşünüyorlar.

Sadaka ekonomisinden yararlananların dışında kalanlar, hayat pahalılığına karşın, işlerini kaybetmedikleri iyi kötü zam aldıkları sürece ekonomideki bozulmanın aşılabileceğini düşünüyorlar. Bu, mavi yakalılarda olduğu kadar beyaz yakalılarda da oldukça yaygın bir düşünce olarak karşımıza çıkıyor.

''TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞU EKONOMİDEKİ BOZULMANIN FARKINDA DEĞİL''

Özetle söylemem gerekirse toplumun önemli bir çoğunluğu ya ekonomideki bozulmanın yeterince farkında değil ve bunu geçici bir durum olarak algılıyor ya da durumun farkında ama öncelikle işini kaybetmediği sonra da eline geçen gelir şimdilik arttığı için bu gelişmeyi görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.

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