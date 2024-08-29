Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı. Kitabın ortasından konuştu

IMF’nin Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporun en çarpıcı konusu ve enflasyon ile birlikte maaş ve kira zammı gibi konularla ilgili oldu.

Raporda hala yüksek olan enflasyon ataletinin ele alınması gerektiğine işaret edilerek, fiyatları, ücretleri ve kira gibi diğer sözleşmeleri yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlemenin beklentileri sıfırlamak ve rekabet gücünü korumak için önemli olduğu kaydedildi.

MAHFİ EĞİLMEZ MAAŞ ZAMMINDAKİ DETAYI AÇIKLADI

IMF’nin raporu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalar yapan ekonomist Mahfi Eğilmez maaş zammındaki detayı açıkladı. Eğilmez, IMF’nın daha sıkı adımlar atılmasını istediğine dikkat çekti.

Eğilmez, IMF’nin “ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılması” yolundaki önerisine yönelik şu soruları sordu:

"Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu?"

IMF’nin görevlerinin ekonomi ile sınırlı olduğunun altını çizen Eğilmez, şunları söyledi:

"Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız. Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez."

Eğilmez değerlendirmesini “Bunları IMF söyleyemez, biz söyleyelim” diyerek sonlandırdı.