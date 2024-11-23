Mahfi Eğilmez oran vererek açıkladı. Asgari ücrette yeni rakam

Deneyimli ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın kasım ayında faiz oranını sabit tutup aralık ayında bir indirime işaret eden kararını değerle ndirdi. Dr. Eğilmez, enflasyonun beklenildiği gibi düşmediğini belirterek, “Baz etkisi dışında bir düşüş olmadan faizin indirilmesi şu aşamada doğru görünmüyor” dedi. Reel sektör ve çalışanların beklentilerine değinen Eğilmez, aralık ayında hem faizin 2 puan indirilmesinin hem de asgari ücrete yüzde 35 zam yapılmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı faiz kararını açıklayarak politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Ancak açıklamada, aralık ayında indirim olabileceğine dair sinyal verilmesi, piyasaları hareketlendirdi ve faiz indiriminin 2025’e kalmayacağına dair tahminleri güçlendirdi.

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Mahfi Eğilmez, PPK’nın 21 Kasım tarihli toplantısının ardından açıklanan karar metninde, önceki toplantılardan farklı ifadeler bulunduğunu belirtti ve örnekler verdi:

“Örneğin, bir önceki toplantıda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlemlendiği belirtilirken, bu son toplantı metninde enflasyonun ana eğiliminde düşüş olduğu vurgulanıyor. Maliye politikasının para politikasıyla uyumunun artmış olmasına yapılan vurgu, belki de PPK karar metninin en önemli kısmı. Çünkü şimdiye kadar karar metinlerinde maliye politikasıyla ilgili bir cümle yer almamıştı. Maliye politikasının para politikasını destekleyici şekilde yönetilmediği, TCMB yetkililerinin konuşmalarında üstü kapalı imalarla ifade edilmişti.”

HEM ÜRETİCİLER HEM DE ÇALIŞANLAR ŞİKAYETÇİ

Eğilmez, ekonomide daralma eğilimi belirginleşirken sanayicilerin, KOBİ yöneticilerinin ve esnafın şikayetlerinin de giderek arttığını belirterek, şunları söyledi

“Reel sektör olarak adlandırılan bu kesimde yer alanların çoğu, satışların düşmesi nedeniyle kârlarının azaldığını dile getiriyor ve bu nedenle asgari ücretin geçmiş enflasyona değil, beklenen enflasyona göre artırılması gerektiğini savunuyor. Bu gerçekleşmediği takdirde eleman çıkarmak zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Buna karşılık, asgari ücretliler, emekliler ve ücretlilerin çoğu, aldıkları ücretle geçinemediklerini belirterek, ücretlerinin en az geçmiş enflasyon kadar artırılmasını talep ediyor.”