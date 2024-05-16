Mahfi Eğilmez son noktayı koydu. Tek cümle ekonomi dersi verdi

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez yine ekonomi dersi verdi. Gittiği adreste belli. Eğilmez, 'bileşen hatası' ve 'bölünme hatası' üzerinden ekonomiyi anlattı ve "Devlet şirket gibi yönetilmez" sözleriyle son noktayı damgayı vurdu.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN EKONOMİ DERSİ

Mahfi Hoca dersine sosyal bilimlerde yer alan 'bileşen hatası' ve Bölünme hatası'nı dikkat çekici anlatarak, devlet yönetimiyle şirket yönetiminin farklılıklarına çarpıcı şekilde anlattı. Yazısında "Mikro temelde doğru olan şeyler makro düzeyde doğru olmayabilir" sözlerini de ekleyen Mahfi Eğilmez, yazısında dikkat çeken unsurları not etti.

Sosyal Bilimlerdeki bileşen veya terkip tasasını anlatan Eğilmez, bir bütünü oluşturan bireyler için tek tek doğru ya da gereli olan bir olgunun o bireylerin oluşturduğu bütün için benzer geçerliliğe sahip olacağını düşünmek hata olduğunu söyledi.

TÜKETİM VE TASARRUF...

Ekonomi biliminde terkip hatasının en tipik örneğinin tasarruf çelişkisi olduğunu belirten Mahfi Eğilmez birkaç kişinin tasarrufunu arttırmasının kendi açısından pozitif bir gelişme olabileceğini ancak toplumun bundan fazla etkilenmeyeceğini yazdı.

Toplumun bütün bireylerinin tasarruflarının arttırması halinde bundan negatif etkileneceğini ders gibi yazısında hatırlatan Mahfi Hoca, tüketim ve tasarrufun gelirin değişmediği bir ortamda tasarrufun artması demek tüketimin azalması demek olduğunu hatırlattı.

Tüketimin azalması halinde üretimin ve yatırımın azalacağını yazısında hatırlatan Eğilmez, büyümenin düşeceğini işsizliğin artacağını ifade etti. Eğilmez tasarruf açığı olan ülkelerin tasarruf ithal ettiğini borçlandığını hatırlattı.

DEVLETİ ŞİRKET GİBİ YÖNETME HATASI

Devletin şirket gibi yönetilmeyeceğini hatırlatan Mahfi Eğilmez'in yazısını şu sözlerle sürdürdü:

"Devletin niçin şirket gibi, şirketin de niçin devlet gibi yönetilemeyeceğinin en iyi örnekleri bu iki hataya bakılarak anlaşılabilir. Devlet, makro kararlar verir, şirketler ve kişiler ise mikro kararlar alırlar. Yukarıda değindiğimiz gibi çoğu kez makro düzeyde doğru olan şeyler mikro düzeyde, mikro düzeyde doğru olan şeyler de makro düzeyde doğru olmayabilir."