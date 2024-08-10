Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 'Ne siz sorun ne ben söyleyeyim'

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 'Ne siz sorun ne ben söyleyeyim'

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedeflerine ilişkin tartışmalar sürerken, yeni tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gitmedi. Ekonomist Mahfi Eğilmez ise kişisel blogu "Kendime Yazılar" üzerinden 2024 yılı için enflasyon tahminini paylaştı. Eğilmez'in analizinde, enflasyon verilerinin güvenilirliği konusunda merkezi bir rol oynayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri, uluslararası kabul görürlüğü sebebiyle temel alındı. Eğilmez, enflasyon hedeflerinin gerçekleşme potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, konuya dair şunları belirtti:

“Önce zihnimde hangi enflasyona göre tahminimi açıklamam gerektiğini bir tartıyorum: TÜİK’in açıkladığı enflasyon mu yoksa gerçekte yaşadığımız enflasyon mu? Hangisini tahminime temel olarak almalıyım? Sonuçta, her defasında, gerçeği yansıtmasa da uluslararası alanda geçerli kabul edilen TÜİK verilerini esas almanın doğru olacağı kanısına vardığım için tahminimi ona göre yapıyorum.”

"BİR DE GERÇEK YAŞAMDAKİ ENFLASYON ORANI VAR Kİ..."

Mahfi Eğilmez, 2024 yılının ilk yedi ayına ait enflasyon verilerini temel alarak yaptığı analizde, yılın geri kalanında aylık enflasyon oranlarının %1,5 ile %2,5 arasında değişmesi durumunda yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Eğilmez'e göre, eğer yılın son beş ayında aylık enflasyon %2,5 olarak gerçekleşirse, yıl sonu enflasyonun %44,26 olacağını öngörüyor.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü %38'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için, aylık enflasyonun ortalama %1,5 seviyesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor.

“Geçmiş 20 ayın aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3,92 olduğunu dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yılsonu tahmininin tutması için mucizeler gerekiyor. Yüzde 44,6 bile zor bir hedef gibi duruyor. Bir de gerçek yaşamdaki enflasyon oranları var ki onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim.”

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu'nu sunarken, yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon oranının ortalama yüzde 2,5 civarında olacağını, yılın son çeyreğinde ise bu oranın ortalama yüzde 1,5 seviyesine düşeceğini öngördüklerini belirtti.

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