Mahfi Eğilmez'den Mehmet Şimşek'e tasarruf önerisi. 'Yoksa işe yaramaz' diye açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez'den Mehmet Şimşek'e tasarruf önerisi. 'Yoksa işe yaramaz' diye açıkladı
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'den tasarruf paketi hakkında dikkat çeken paylaşım. Önerilerde bulunan Eğilmez saray harcamalarına dikkat çekerek "koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz" dedi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketini yorumladı. Bir de tavsiyede bulundu.

Alınan önlemeler içinde "doğru önlemler var" diye yorumlayan Mahfi Eğilmez saray harcamalarına dikkat çekti. Sosya medya üzerinde yaptığı paylaşımda Mahfi Eğilmez "doğru önlemler bulunduğunu" belirtti ancak bazı harcamalara da dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez, paylaşımında paketle ilgili şunları söyledi:
"Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz."

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