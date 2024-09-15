Mahfi Eğilmez'den piyasa tespiti: Devalüasyon beklentisi fiyatları fahişleştiriyor

Eski Hazine müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi hakkında tespit ve yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. Toplumda yaygın bir devalüasyon beklentisinin olduğunu belirten Dr. Eğilmez, toplumun büyük bir bölümünün kurun düşük kaldığına ve bunun da bir düzeltme sonucunda yükseleceğini belirtti.

Eğilmez mevcut piyasaya dair yaptığı tespitte toplumdaki devalüasyon beklentisinin fiyatları artırdığını açıkladı.

SORUN ESNAF AÇ GÖZLÜLÜĞÜ MÜ?

Market raflarında gün aşırı değişen etiketlerin ve sadece bir sene içerisinde yüzde 3 haneli değişimlerin yaşanmasının sebebinin zaman zaman esnaf aç gözlülüğüne bağlandığını ancak tek sorunun da bu olmadığını kaydeden Mahfi Eğilmez, örnek olarak 2021 Eylül ayını işaret etti.

FAİZ ENFLASYONUN ALTINA DÜŞTÜ BÜTÜN DENGELER BOZULDU

2021 Eylül ayına kadar esnaflarında böyle fiyatlama yapmadıklarını kaydeden Eğilmez, faizlerin enflasyon altına düştüğü zamandan sonra bütün dengelerin bozulduğunu ve bununla beraber zaten bozuk olan toplumsal ahlak bozulmasının, yönetim bozulmasının ve sosyal bozulmaların zirveye çıktığını ifade etti.

TEK BAŞINA FAİZ ARTIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Eğilmez gözlemlediği tespitlerin ardından sadece faiz artırmanın eski dengeleri yerine getirmeyeceğini, ekonomi ile bozulan tüm dengelerin de yeniden eskiye getirmeden içinde bulunduğumuz halden çıkamayacağımızı söyledi.

Tolumda yaygın bir devalüasyon beklentisi var. Büyük çoğunluk kurun düşük kaldığı ve bunun bir düzeltmeyle yükseleceğini düşünüyor. Esnaf biraz da o nedenle fiyatları olması gerektiğini düşündükleri kura göre yüksek tutuyor. Pek çoğumuz fiyatlardaki anormalliği esnafın aç… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 15, 2024

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, bir ülkenin ulusal para biriminin diğer dövizlere karşı değerinin hükümet veya merkez bankası tarafından bilinçli olarak düşürülmesidir. Genellikle, bir ülkenin ekonomik zorluklar yaşadığı dönemlerde, ihracatı teşvik etmek, cari açık problemlerini azaltmak ve ekonomik dengeleri sağlamak amacıyla uygulanır. Devalüasyon sonucunda, ülkenin para birimi yabancı paralara göre değer kaybeder, bu da ithalatı pahalı hale getirirken, ihracatı daha rekabetçi yapar. Ancak, enflasyonu artırıcı bir etkisi olabilir ve halkın alım gücünü olumsuz etkileyebilir.