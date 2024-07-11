Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e: Açıkla kurtul

Eski Hazine Müsteşarı ve İstisatçı Mahfi Eğilmez TÜİK'in enflasyon verilerine şüpheyle yaklaşılmasının önüne geçmek kuruma ürün fiyatlarını açıklamasını önerdi.

Mahfi Eğilmez, TÜİK'in madde fiyatlarını açıklamamasına yönelik eleştirilerini tekrarlayarak kuruma bu konuda şeffaf olma çağrısı yaptı. Ünlü iktisakçı Mahfi Eğilmez, "Tartışmaları bitirmek istiyorsanız, fiyatları açıklayın ve biz de doğru yaptığınızı kabul edelim" diye konuştu.

CNBC-e'de yayın konuğu olana ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Mahfi Eğilmez, TÜİK'in madde fiyatlarını açıklamamasına yönelik eleştirilerine verdiği yanıtı değerlendirdi. Mahfi Eğilmez, "TÜİK'in eleştirilere getirdiği yanıtlar beni tatmin etmiyor. 2022 yılının Nisan ayına kadar bu veriler düzenli açıklanıyordu, sonra durduruldu. Bu kadar tartışma varken inat etmenin bir anlamı yok. Fiyatları açıklayın ve bu tartışmaları bitirin" ifadelerini kullandı.

"HEM MATEMATİK HEM TÜRKÇE HATALAR VAR"

Mahfi Eğilmez diğer yandan TÜİK'in açıklamalarında matematik hatalarının yanında Türkçe hatalarının bulunduğunu söyleyerek, "TÜİK açıklamalarını mutlaka editör kontrolünden geçirmeli. Böylece hem yanlışlıkların önüne geçilmiş olur hem de tartışmalar azalır" diye konuştu.

"FİRMALAR FİYAT ARTIRMAKTA HAKSIZ DEĞİLLER"

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yaptığı "Şirket karlarına bağlı fahiş fiyat artışı bulunuyor" açıklamasını da değerlendiren Mahfi Eğilmez, "Açıklanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında fark bulunduğu düşünüyoruz. Eğer enflasyon yüzde 120 ise ve firmalar buna orana göre fiyat artırıyorsa, pek de haksız değiller" dedi.

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